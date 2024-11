Se acerca el fin de la temporada 2024 y Universidad de Chile ya traza líneas pensando en la próximo año, donde además de los desafíos locales, está la Copa Libertadores desde su fase de grupos.

Y es sabido, que la U de Gustavo Álvarez busca un centrodelantero, un nueve, un goleador que de alguna manera, los estudiantiles extrañaron con creces y que ni Cristian Palacios, ni Luciano Pons pudieron cumplir.

Es por eso, que el segundo piso del CDA ya busca a ese jugador que el DT argentino tanto requiere y este jueves en el programa La Magia Azul, Héctor Tito Awad le bajó el pulgar a un atacante que juega en nuestro país.

Se trata del atacante uruguayo de Huachipato, Thiago Vecino, quien no ha sonado como opción, pero uno no descarta que su nombre ronde en La Cisterna. “No me gusta, no me gusta. Lo encuentro muy tronco”, sostuvo el reconocido comentarista en la edición del Verdadero Programa de la U.

Ahondando en eso, el comunicador detalló que “lo encuentro tieso, poco seguro cuando está frente al arco. Si me dices un delantero para traérmelo, me traigo a David Romero de La Calera. Llegó a la segunda rueda e hizo ocho goles. Para mi, Vecino no”, manifestó el periodista.

“(En ese caso) me mantendría con Gonzalo Sosa de Palestino que yo lo quería hace rato”, concluyó Tito Awad.

Vale mencionar, que el jugador tiene contrato con Vélez Sarsfield y se encuentra a préstamo en la usina, pero el club chileno tiene la opción de compra.

¿Cuáles fueron los números de Thiago Vecino en Huachipato?

El futbolista uruguayo campeón con Liverpool en su país el 2023, entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Sudamericana, Thiago Vecino ha actuado en 1.104 minutos, graficados en 14 partidos de los cuales en 13 fue titular. Anotó seis goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.