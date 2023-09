Falta menos de un mes para que Chile vuelva a jugar una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, esta vez es el rival es Perú, en el Clásico del Pacífico y donde la Roja enfrentará a un rival directo en la pelea por ir al Mundial 2026.

La pobre cosecha de puntos en los dos primeros partidos tienen a Eduardo Berizzo caminando por la cuerda floja, por eso los partidos de octubre son definitorios.

Bolavip conversa con Leonardo Pollo Véliz, el que está seguro que la suerte del estratega argentino está echada y que no será más el DT.

“Berizzo está pedido. Olor a gladiolo, sí. Te digo que por ahí puede ser el tema que realmente no convence. Ojo con los peruanos y nada de historia acá. Tienen una gran generación de futbolistas. Nada de sacar la historia. Ha demostrado más fuerza que Chile”, afirma.

Leonardo Véliz cree que el proceso de Berizzo se acaba pronto

El ex seleccionador deja en claro que el reemplazante no puede ser el actual director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

“No, no me gusta. Puede venir otro entrenador, de otra categoría, otros pergaminos, pero no ha hecho carrera. Imagínate que postularon a García, a Huerta, echaron a García, Huerta se come una boleta. ¿A quién estamos postulando? Yo no pienso como el hincha. No soy emocional“, indica.

Y para el final deja en claro quién será el reemplazante de Eduardo Berizzo. “Ricardo Gareca, él sí es un entrenador idóneo”, cerró.

Lo que viene para Chile

La Roja vuelve a ver acción el 12 de octubre cuando reciba a Perú en el Estadio Monumental para 5 días después visitar a Venezuela en tierras llaneras.