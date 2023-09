Eduardo Berizzo respiró un poco con la Selección Chilena luego del empate ante Colombia por las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 donde, si bien no se ganó, La Roja levantó considerablemente su nivel.

La estadía del ex ayudante de Marcelo Bielsa no ha estado ajena a la polémica, ya que Chile aún no encuentra un fútbol que llene paladares y tampoco ha encontrado resultados positivos, donde apenas registra tres triunfos; República Dominicana, Cuba y Paraguay en amistosos.

Con ese expediente, de tanto en tanto suena Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, para dirigir a la Selección Chilena y Cristian Arcos, destacado periodista nacional, aportó antecedentes al creciente rumor.

Berizzo aún no convence en La Roja. | Foto: Photosport

“Habíamos escuchado ese rumor en algún momento, lo que yo sé como información es que a Pablo Milad en particular le gusta mucho Quinteros, pero no de ahora, de siempre. Incluso creo que lo contactaron cuando se fue Rueda, pero en aquel minuto él no podía salir”, dijo a Bolavip Chile.

Para Arcos no es gran sorpresa que Quinteros suene con recurrencia, pero sí otro aspecto: “Que su nombre aparezca no me sorprende tanto, me sorprende más que anden buscando entrenadores cuando recién van dos fechas de las clasificatorias”, complementó.

¿Cuántos triunfos tiene Berizzo en La Roja?

La era de Eduardo Berizzo registra tres triunfos amistosos, mientras que el resto han sido empates y caídas.

Lo que viene para Chile en octubre

Chile deberá enfrentar el 12 de octubre a Perú en el Estadio Monumental y 5 días más tarde visitará a Venezuela.