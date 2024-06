Lionel Messi revela la razón de su renuncia en Argentina tras perder la final con Chile: "No podía aguantar..."

La Selección Chilena sin duda que vivió su momento más épico a lo largo de su historia, en el que ‘La Roja’ dejó años de amargura atrás tras conseguir por primera vez en su vida ser campeón de la Copa América en los años 2015 y 2016, en el que el equipo de todos venció a la Argentina de Lionel Messi en dos oportunidades desde los doce pasos.

En las últimas horas, uno de los grandes jugadores del seleccionado argentino como lo es Lionel Messi conversó en exclusiva con ESPN Argentina y se refirió a lo que fue uno de los momentos más complejos de su carrera y el cual le produjo Chile: renunciar a la ‘Albiceleste’ tras perder la final del 2016.

“No sé si llegué a decírselo a mi viejo antes de salir y decirlo ahí. No recuerdo bien, pero lo sentía. Sentía que en ese momento tenía que ser así”, partió señalando Messi.

Sosteniendo su explicación, el hoy jugador del Inter de Miami declaró que lo que gatilló a tomar esa decisión tan importante como renunciar a su selección fueron las constantes finales perdidas con Argentina, sumado a los comentarios extra futbolísticos, los cuales agudizaron tras lo que fue la primera final que perdió con Chile en la Copa América 2015.

Messi renunció a la selección de Argentina tras perder ante Chile en el 2016 | Foto: Archivo

“Veníamos sufriendo mucho nosotros después de la Copa América de Chile por las cosas que se decían, sobre todo cosas extra futbolísticas que ya agarraban para cualquier lado”, replicó en ESPN.

Finalmente, Messi recordó el tremendo tormento que se generó en la selección tras la final perdida en Estados Unidos ante Chile, que en una decisión muy en caliente optó por señalar que dejaba la ‘Albiceleste’ tras su frustración por perder las finales con nuestro país en el 2015 y 2016.

“Muchas mentiras, en el medio estaban las familias y la gente que quiere a uno y que sufre muchísimo. Me salió, lo sentía de esa manera, era como que ya no podía aguantar más todo lo que estaba viviendo y me salió”, concluyó.