Eduardo Berizzo entregó la nómina de jugadores extranjeros para los compromisos en que Chile enfrentará a Perú y Venezuela por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde nuevamente dejó afuera a Claudio Bravo.

La decisión del portero del Real Betis en la triple fecha de amistosos de junio caló hondo en el estratega nacional, quien lo marginó del debut en las Clasificatorias y ahora mantuvo su decisión para la segunda jornada doble.

Manuel de Tezanos, destacado periodista nacional y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, reveló en el programa que la negativa de Bravo en los amistosos no es la única razón de Eduardo Berizzo para dejarlo afuera.

Bravo está fuera de La Roja. | Foto: Photosport

“Mi información que sostengo y lo dije antes de la nómina es que no lo va a llamar, por más de una razón. No solo porque él no vino en un momento en que Berizzo pedía más compromiso, sino que hay más razones”, dijo.

Lo concreto es que, para enfrentar a Perú y Venezuela, Claudio Bravo no estará en el arco de La Roja y seguramente lo haga Brayan Cortés, quien mostró un gran nivel en el inicio frente a Uruguay y Colombia.

Lo que queda de 2023 para La Roja

A la Selección Chilena le resta recibir a Perú y visitar a Venezuela en octubre, mientras que en el mes de noviembre deberá recibir a Paraguay y visitar a Ecuador en la altura de Quito.