El periodista no comparte que el lateral izquierdo de Universidad Católica integre la Selección Chilena y además cuestionó el ingreso de Claudio Baeza, pues consideraba mejor alternativa a Esteban Pavez.

Manuel de Tezanos estalla por la convocatoria de Eugenio Mena en la Selección Chilena: "No está jugando bien"

Manuel De Tezanos expresó sus cuestionamientos a algunas decisiones de Ricardo Gareca. El periodista manifestó su preocupación por el llamado a Eugenio Mena para esta fecha doble ante Argentina y Bolivia. De hecho, señaló que ante la albiceleste mostró un nivel similar al que exhibe en Universidad Católica.

“En los gustos es donde me empieza a preocupar ¿Por qué elige a Mena de pésimo rendimiento en el Campeonato? Grande Mena, campeón de América. Jugó como jugó en Católica”, dijo el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

También se refirió al ingreso de Claudio Baeza en el complemento: “Lo que me preocupa es el criterio del entrenador, en una etapa donde no tenemos mucho, de la selección de jugadores ¿Por qué eligió meter a Baeza? Un jugador que ya tiene 30 años, ya más no va a entregar”.

“No quiero caerle a Baeza y reventar a Baeza, pero resulta que Pavez está jugando Copa Libertadores, es capitán de Colo Colo. Yo no creo que Pavez hubiera perdido esa pelota ahí”, agregó.

Manuel de Tezanos cuestiona que Eugenio Mena esté en la Selección Chilena: “Jugó como jugó en Católica”, dijo en TST tras la derrota 3-0 ante Argentina. (Foto: Photosport)

De Tezanos reiteró su cuestionamiento a la decisión de Garea de llamar a Eugenio Mena: “No está jugando bien hoy, sabíamos que no estaba jugando bien. A lo mejor perdíamos 3-0 igual, pero hay dos mejores laterales en el Campeonato que Mena”.