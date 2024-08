Ricardo Gareca acabó con el misterio y hace unos instantes dio a conocer una nueva convocatoria para la Selección Chilena, en la que sorprendió con varios nombres pensando en lo que serán los cruciales compromisos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias.

Sobre esta nómina, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para comentar la lista de jugadores que entregó el ‘Tigre’, en la que no quedó muy contento con la citación de Claudio Baeza.

“Baeza no estoy en conocimiento de su rendimiento actual, no creo que haya mejorado tanto ni he escuchado grandes alabanzas como para que venga a marcar una diferencia”, partió señalando de Tezanos.

Otro de los jugadores que fue cuestionado por el destacado comunicador fue el del atacante Jean Meneses, de quien ya no espera mucho por lo que ha sido su anterior rendimiento en ‘La Roja’.

Meneses vuelve a la Selección Chilena | Foto: Photosport

“Yo el resto lo entiendo, incluso le doy la de Vargas, se la doy, es apuesta del entrenador, aparte es un goleador histórico de la Selección Chilena. Meneses tiene 23 partidos, ¿Qué más te puede dar? ya fue, aparte tiene 31 años, no es que va a crecer un montón”, profundizó.

Finalmente, de Tezanos remarca en que la convocatoria de Meneses la encuentra incomprensible por lo que ha mostrado en la Selección Chilena y que hubiera convocado al delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda.

“Me sorprende, no tengo nada contra Jean Meneses, lo de Meneses es difícil de explicar, algo habrá visto Gareca. Si va un tipo, te juega octavos de final de Copa Libertadores, figura en los dos partidos, mete un golazo como Lucas Cepeda, es para llamarlo”, finalizó.