La Selección Chilena sufrió una dura derrota en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron por un contundente 3-0 ante la Selección de Argentina y se aleja del sueño mundialista.

Tras lo que fue el partido, el periodista Manuel de Tezanos analizó en su programa ‘Balong’ en Youtube el desempeño del equipo de todos, en la que le hizo una feroz defensa a Darío Osorio, quien se llenó de criticas por parte de los hinchas tras su rendimiento en Argentina.

“Hay jugadores que van a apareciendo y creo que tienen un buen futuro en la Selección, el que tiene más condiciones es Osorio, hay que darle la oportunidad a Osorio de que tenga un contexto en el que no agarre la pelota tan lejos del arco, donde no se tenga que pasar a tres jugadores del campeón de mundo para poder rematar”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en su defensa, el comunicador respondió con todo a sus seguidores, quienes el daban en el piso al jugador del Midtjylland por lo que ha mostrado en la Selección Chilena, en la que pide paciencia por él.

“Yo sé que Osorio ha sido muy criticado y que no le gusta mucho la actitud que tiene, pero Osorio es un jugador que tiene una técnica y una conducción en velocidad, que tarde o temprano le va a satisfacción a la selección, pasa que un jugador así solo no va a ganar un partido, puede que meta un gol fuera de contexto, pero no a Argentina”, especificó.

Osorio se llenó de criticas | Foto: Photosport

El reconocido periodista también agregó “Osorio tiene que retroceder, tiene que pasárselos a todo, Osorio metió una buena pelota en el primer tiempo, hubo un par de veces que encaró y falló, pero es un jugador con futuro, hoy no hay ningún jugador por sobre su nivel”

“Nadie solo va a salvarte, nadie, tiene que haber un funcionamiento para que un jugador así fluya, a Osorio lo cambias de equipo y te aseguro que es un crack si lo cambias al otro lado”.

Finalmente, de Tezanos especificó en las grandes condiciones que ve en Darío Osorio, confiando en que tarde o temprano va terminar siendo un jugador importante dentro de la Selección Chilena y pidió bajar dos cambios por las criticas a su rendimiento.

“A Osorio le veo buen control, buena visión, buena conducción, por supuesto que puede dar mucho más, pero no sé que quieren, que empiece a pegar patadas, un jugador que da sensación de displicencia, como ha habido muchos en la historia del fútbol, pero no porque no apriete los dientes y ponga cara de malo, lo hace mejor o peor jugador, hay que evaluarlo por los partidos y rival que enfrentó, no quiero eximirlo de partido, pero creo que fue el mejor de mitad de cancha para arriba“, cerró.