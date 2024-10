El ex jugador de fútbol le dio un espaldarazo al técnico argentino ante rumores que hablan de una posible salida del DT.

La Selección Chilena tiene un duelo de vital importancia esta noche en el Estadio Nacional, recinto en donde deberá recibir la visita de Brasil por una nueva fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca llega con la soga al cuello tras la lamentable fecha anterior, donde se dejaron puntos frente a Bolivia en condición de local que bien podrían complicar una eventual clasificación a la cita mundialista.

Los resultados anteriores sumado a la concreta opción de que Chile no sume ninguna unidad en esta pasada pusieron en el aire la continuidad de Ricardo Gareca, situación que fue contestada con firmeza por parte de Marcelo Barticciotto en ESPN Chile.

Marcelo Barticciotto habló de Gareca. | Foto: Photosport

El ex jugador de fútbol no ve ningún escenario en donde el Tigre dejé de ser el DT de La Roja: “Hay procesos que no se tienen que juzgar por los resultados. No puede ser que todo se juzgue por los resultados y este es el caso”, dijo.

Al ser rebatido que a Gareca se le trajo a la Selección Chilena para sacar resultados, Barticciotto no duda ni medio segundo y responde que Chile “Hace 7 años que no saca resultados”, sumó con evidente enojo.

¿Qué pasará con Ricardo Gareca? El DT se mantiene firme en la Selección Chilena, pero, como siempre, una dura derrota ante Brasil y/o Colombia podría hacer tambalear al técnico y las pretensiones de llegar a un nuevo Mundial.

La Roja en la tabla

La Roja se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, superando a Perú que es el colista absoluto y a 4 puntos de los puestos de repechaje y clasificación directa a Norteamérica 2026.