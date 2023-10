Marco Sotomayor aseguró que Eduardo Berizzo debe partir de la Selección Chilena tras la derrota por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín por las Eliminatorias Sudamericanas. El periodista siente que el DT está maquillando la realidad en el análisis del compromiso.

“Que Berizzo haga sus maletas y que se vaya nomás. Es indefendible el Toto Berizzo. Yo estaba en programa cuando algunos de los chicos que nos ven decían ‘Marco concuerdas con lo que dijo Berizzo en conferencia de prensa, que fuimos mejores en el primer tiempo y no pudimos embocarla’. No fuimos mejores, si él miente, tuvimos mayor posesión de balón, eso si tú no lo traduces en gol, no vale nada ese indice”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

“Venezuela tuvo más oportunidades en el primer tiempo que Chile. Tú me dices, Chile tuvo un tiro en el palo, sí efectivamente, pero Rondón tuvo un cabezazo prácticamente a boca de jarro que lo salvó Cortés. Haz el recuento, incluyendo el gol de Soteldo, Venezuela tuvo una oportunidad más que Chile, que Berizzo no maquille la realidad, que no se ponga a tratar de justificar”, añadió´.

Sotomayor se mostró muy molesto con la expulsión de Marcelino Núñez. “¿Va y agrade a los árbitros en Inglaterra? ¿Por que lo hace acá con nuestra selección? sabiendo que muchos de sus compañeros estaban físicamente en el límite, Alexis, Aránguiz, estaban jugando con la reserva de energía y se hace expulsar”.

El comunicador siente que el futbolista se hace echar y propone severa sanción. “Tres veces y ya le habían mostrado amarilla. Eso es hacerse expulsar. Le van a tirar una fecha, pero yo en cuanto a Federación le doy 10 partidos en castigo”.

Marco Sotomayor ve terminado el proceso de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por Eliminatorias?

La Selección Chilena se medirá ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a las 21:30 en el estadio Monumental por la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo está Chile en la Tabla de Posiciones?

La Roja salió de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo. Chile se ubica en el octavo lugar con cuatro unidades, las mismas que el séptimo, Paraguay y que el sexto, Ecuador, pero con peor diferencia de goles.