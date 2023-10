La derrota por tres tantos a cero frente a Venezuela en Maturín por las clasificatorias sudamericanas, caló hondo en la selección y por cierto, se analiza la situación donde muchos son los responsables.

Por ejemplo, Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura, fue bien enfático y no se refirió en concreto al técnico Eduardo Berizzo, si no que sus argumentos apuntaron puntualmente al desempeño de los viejos rockeros, de aquellos elementos de la generación dorada que si bien están, su nivel es muy distinto a lo que mostraron en algún momento.

Uno de los apuntados por el ex Colo Colo es Charles Aránguiz, a quien le valora lo que hizo el año 2015 en la Copa América, pero lo mostrado ante la vinotinto, dista mucho de lo visto en aquel tiempo.

“Para mi es preocupante lo de Aránguiz, fue un jugador que no marcó la diferencia y que en Brasil de alguna manera lo hace y que en su momento, para mi, fue el mejor de la Copa América el 2015, no lo estoy comparando. Hay rendimientos que caen por el paso de la edad, acá no hay ninguna cosa mala, sencillamente lo intentan y no pueden”, sentenció Yáñez.

Aránguiz solo jugó un tiempo ante Venezuela (Photosport)

Las críticas a Gary Medel y Alexis Sánchez

En esos comentarios, también incluyó a Gary Medel y a Alexis Sánchez. Por ejemplo, del Pitbull resaltó cómo se vio vulnerable en la jugada del segundo gol de los venezolanos.

“Medel es un reloj. Lo decíamos acá, cómo perdía los duelos y cómo le sacaron un par de metros. Soteldo en velocidad pura le sacó un par de metros para generar peligro y un gol”, reveló el Pato.

Gary Medel sufrió en el segundo gol de Venezuela (Photosport)

Del Niño Maravilla, sostuvo que el momento del tocopillano es determinante para entender su actual rendimiento. “Lo que hizo hoy Alexis Sánchez está lejos de lo que el técnico le pide. Estas declaraciones que da después del partido con Perú de lo difícil que es jugar de 9 y en Marsella lo hizo, fue el mejor, por paliza. Es cierto que acá no lo ha hecho tanto, es cierto que suma pocos minutos y bueno, esa es la realidad de Alexis Sánchez. Pero la realidad de echarse al hombro un equipo, cooperar, ser activo, no se. Mejor que Berizzo no lo ponga de 9“, enfatizó el ex mundialista.

Alexis, otro apuntado por Pato Yáñez (Photosport)

“La velita se va a apagando”

Pato Yáñez añade que es necesario comenzar a pensar en los nuevos elementos que van apareciendo, porque queda en evidencia, que la generación dorada ya no está ni es influyente.

“Habrá que ir pensando en los Marcelino Núñez, en los Echeverría, en los Diego Valdés. Esta es la realidad que nos va quedando y como dijo Gary Medel, ‘yo juego porque nadie es capaz de quitarme el puesto’, pero queda en evidencia que ellos ya no están y eso lo decimos con todo el cariño y respeto del mundo. No nos quedemos en el resultado, si no en el juego y ahí se ve que les va a costar”, resaltó el ex futbolista.

Finalmente reconoció que los momentos son complejos y si bien agradece lo que dieron estos jugadores, hay que reconocer que la llamita se les va apagando, algo que se sabía que iba a ocurrir.

“Hay cosas que habrá que modificar o definitivamente decirle ‘Don Alexis usted va a jugar acá o lo cambio de posición o no juega’. Yo estoy siendo duro, pero es para entender la realidad y ellos, que nos han otorgado lo más lindo del fútbol como son los títulos que otros que estuvimos ahí no lo pudimos conseguir, pero la velita se va apagando, como la vida misma”, cerró Pato Yáñez.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.