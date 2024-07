El hincha de Universidad de Chile está desesperado porque no llegan los refuerzos para el segundo semestre y a la fecha, solo se ha incorporado el lateral izquierdo ex O’Higgins, Antonio Díaz.

Precisamente, un jugador que viene a pelear el puesto con Marcelo Morales, quien aún vive en incertidumbre respecto a su futuro. El oriundo de San Miguel no ha firmado su renovación y a su vez, el club ha rechazado ofertas que han llegado por él.

También, el jugador no estuvo en el duelo ante Everton por Copa Chile y se instaló el tema respecto a si el futbolista está “congelado” y que complica la ecuación, donde además, se especula con otra arista en relación al viejo anhelo de la dirigencia y los aficionados azules, el regreso de Charles Aránguiz.

Y es que al ser representados por Vibra Fútbol, oficina encabezada por Fernando Felicevich, se especula que de alguna manera, ambos casos estarían vinculados entre sí, para compensar al lateral izquierdo y a su vez, traer de regreso al Príncipe.

La teoría de Marco Sotomayor

Fue el periodista Marco Sotomayor en el programa Círculo Central, el que reveló una especial teoría y que de alguna manera, puede tener asidero, desde su punto de vista.

“Dicen que lo está colocando (Felicevich) dentro de la operación por Aránguiz. Es la última que escuché”, afirmó el comunicador durante el espacio televisivo presentado en la noche del último domingo.

Ante la consulta de sus pares, él continuó con su intervención al respecto. “¿Qué está impidiendo que llegue Charles Aránguiz a la U? Es un tema económico que es la cláusula de recesión”, sostuvo.

Pero para aclarar un poco más el tema, fue más allá y reveló que el caso del Shelo con Aránguiz van de la mano. “Lo versión que tengo yo, insisto no es oficial, es que Felicevich dice ‘ok, yo le pongo la cláusula de salida, me llevo a este jugador, llevo a Morales allá y el sueldo lo pagan entre Inter y la U'”, me parece que por ahí va”, concluyó así su postura. Veremos en qué queda.

Aránguiz sigue siendo jugador de Inter de Porto Alegre (Getty Images)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.