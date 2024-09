La desazón envuelve a la Selección Chilena tras la dura derrota por 3-0 ante Argentina en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

El Equipo de Todos poco y nada pudo hacer ante los campeones del mundo y bicampeones de América, quienes en un gran segundo tiempo pasaron por arriba del combinado nacional que dirige Ricardo Gareca.

Con este resultado el Equipo de Todos quedó penúltimo en las Clasificatorias con cinco puntos, momentáneamente solo por encima de Perú (4 pts.).

Terminado el partido en Buenos Aires habló con Chilevisión el nuevo capitán de Chile, Mauricio Isla, quien fue designdo tras el retiro de Claudio Bravo y las ausencias de Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal.

“Tratamos de hacer lo mejor, ellos tocaron el balón bien. En el primer tiempo jugamos bien. Con un toque o dos toques se encontraron con el gol. La de (Matías) Catalán pegó en el palo. Tenemos que seguir adelante, con madurez y humildad, y tratar de sacar los puntos el martes. Tenemos que ser humildes, sabemos lo que estamos pasando. Seguro que lo vamos a sacar adelante y vamos a ir al Mundial”, comenzó diciendo el lateral derecho.

Poco y nada pudo hacer Mauricio Isla en la goleada de Argentina sobre Chile. (Foto: Alejandro Pagni/Photosport)

Mauricio Isla vislumbra una tragedia

Luego, el jugador de Colo Colo adelantó lo que se viene el martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional, cuando reciban a Bolivia por la octava fecha, un rival directo que viene de golear por 4-0 a Venezuela en El Alto.

“Contra Bolivia hay que salir a buscarlo. Hoy lo hicimos, con nuestras dificultades. Ya pasó la época linda. La gente sabe que hemos tenido cambios, hay que darle la confianza a los que están. Somos distintos al fútbol brasileño y argentino. Sabemos que si perdemos el martes va a ser una tragedia”, lanzó el Huaso.

Su primera capitanía en la Selección Chilena

Respecto a su primer partido portando la jineta de La Roja, el bicampeón de América, dos veces mundialista y referente de la Generación Dorada, expresó sus sensaciones de dulce y agraz.

“Estoy contento, es la primera vez después de tantos partidos que me toca ser capitán. Me toca estar a mi ahora, Alexis Sánchez está afuera, Claudio Bravo se retiró. Siempre me sentí importante dentro del equipo, pero hoy me tocó así, amargo por la derrota”, respondió el carrilero de 36 años.