La Selección Chilena cosechó una nueva derrota en el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026 en el día de ayer, donde cayó derrotada ante Ecuador por la cuenta mínima en la altura de la capital ecuatoriana.

El partido, que estuvo dirigido por Nicolás Córdova tras la renuncia de Eduardo Berizzo ante Ecuador, vio a un equipo chileno que mostró una cara bastante mejor que ante los guaraníes, pero que ni aún así alcanzó para rescatar un punto.

Mauricio Pinilla, ex delantero de la Selección Chilena, habló en ESPN Chile sobre las sensaciones que dejó Nicolás Córdova al mando de La Roja, a quien apuntó como capacitado para seguir al mando del combinado nacional si fuese necesario.

Chile sumó un nuevo tropiezo. | Foto: Photosport

“Sé que ha guardado mucha información preparándose para dirigir, es un tipo muy metódico, le gusta mucho el ‘guardiolismo’, el ataque y tiene que tener los intérpretes para poder hacerlo”, aseguró el otrora delantero de Universidad de Chile.

¿Sigue Córdova o no? Pinilla le hace un queque: “Tiene las condiciones para dirigir una selección adulta. No sé si estas circunstancias fueron la ideal, lo ideal hubiese sido que lo fuesen a buscar, pero de que tiene conocimientos y sabe, no tengo dudas”.

Lo cierto es que Chile no sumó puntos en esta pasada y quedó estancado en el octavo lugar de las Clasificatorias con 5 puntos, los mismos que Paraguay, pero con peor diferencia que el equipo ayer cayó ante Colombia.

Lo que viene para La Roja

La Roja tendrá compromisos amistosos en el mes de marzo y junio, luego en ese mismo mes afrontará la Copa América de Estados Unidos 2024 y en septiembre se reanudarán las Clasificatorias enfrentando al vigente campeón del mundo.

Por ahora, fuera del Mundial

Chile marcha en el octavo puesto de las Clasificatorias con 5 puntos, uno más que Bolivia y tres más que Perú, que están en el fondo. En el séptimo lugar está Paraguay con los mismos 5, pero con mejor diferencia de gol.