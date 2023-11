Juan Cristóbal Guarello recoge el guante sobre los dichos de Arturo Vidal y llevar a Chile a un nuevo Mundial: "No hay con qué construir"

Arturo Vidal lleva un tiempo alejado de las canchas tras haber sufrido una dura lesión frente a Colombia en el mes de octubre y, hoy por hoy, está concentrado en su recuperación y en ‘prender stream’ para compartir con sus seguidores.

En una de sus transmisiones, el King aseguró que sería él mismo quien llevaría a La Roja a un nuevo Mundial de la FIFA tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022 que golpearon con fuerza la ilusión del hincha nacional.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador de Más que Fútbol de D Sports, recogió el guante de las declaraciones de Vidal y puso en seria duda que exista la materia prima como para meter a Chile en un nuevo Mundial.

El King quiere llevar a Chile a un nuevo Mundial. | Foto: Photosport

“Vidal habló que él iba a llevar a Chile al Mundial… cosas que escribe en su Instagram. Pasa que no hay argumentos, no hay elementos, no hay con qué construir”, aseguró en el programa previamente mencionado.

En esa línea, JCG avizora un panorama oscuro para el futuro inmediato de La Roja: “Se ha intentado, se ha buscado, han pasado tres entrenadores y el resultado es siempre el mismo. Vamos a ver qué se hace a nivel de inferiores, quiénes se puedan proyectar”.

“Mientras una parte grande de la actividad que incluye a varios estamentos; dirigenciales, entrenadores, medios de comunicación, representantes… mientras estén solo orientados en sacar y vender rápido, el fútbol chileno no va a tener salida y ese parece ser el estandarte hoy como si estuviesen rematando una casa. Se ha transformado en una venta de garaje”, remató en el cierre.

Chile en la tabla

Chile marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, los mismos que Paraguay y Ecuador, pero con peor diferencia de gol. De momento, está en el antepenúltimo lugar fuera de todo y solo supera a Bolivia y Perú.

La Copa América toma forma

La Copa América de Estados Unidos informó en el día de ayer que Atlanta será la sede del partido inaugural y Miami -era que no- será la sede de la final del torneo continental que se desarrollará en Estados Unidos.