El año 2024, Universidad de Chile tuvo un gran inconveniente y el tema fue no tener un goleador innato, de esos cracks y al final de la temporada, fue uno de los grandes problemas del equipo de Gustavo Álvarez.

Uno de esos jugadores responsables es el argentino Luciano Pons, uno que no anduvo con la camiseta azul y en la retina queda el gol que se perdió en el último partido ante Everton y que hubiese significado, un partido de desempate por el título ante Colo Colo.

Ahora, el jugador se va o al menos, se le busca un préstamo, en algo que el ex Independiente de Medellín está de acuerdo. No obstante, la crítica arrecia por parte de uno que dominó el puesto, Mauricio Pinilla.

“Es una apuesta que hizo Universidad de Chile. Yo creo que traer a un jugador sin tener la certeza que va a rendir, de renombre y hacerle un contrato de dos años, me parece una locura”, sostuvo Pinigol en Deportes en Agricultura.

Pinilla: “Un jugador muy pobre”

Ahondando en lo anterior, el ahora comentarista metió al baile a Fernando Zampedri, señalando que él sí era un jugador conocido, a diferencia de Pons. “La U se quiso asegurar en el tema contractual con esos dos años de contrato, pero no teníamos certezas. No se escuchaba Pons acá, cuando Católica trae a Zampedri, Zampedri se escuchaba acá, se sabía quién era. De Pons no teníamos idea”, aseveró.

Luego, describió cuáles fueron las grandes fallas del atacante trasandino. “Aunque hagas salir al equipo, que aguantes la pelota, que vayas bien de cabeza, eso, si no está puesto ahí con los goles, de nada sirve. No estuvo a la altura, futbolísticamente muy pobre”, afirmó.

Finalmente, añadió que el recuerdo que deja en el ambiente azul, es nulo. “Un jugador muy desconectado de la fase futbolística de Universidad de Chile. No logró meterse en el circuito, falló debajo del arco unas impagables. Su recuerdo será más por las imprecisiones que las cosas positivas”, cerró Pinilla.

¿Cuáles fueron los números de Luciano Pons en el 2024?

Considerando Campeonato Nacional y Copa Chile, Luciano Pons disputó 867 minutos, graficados en 27 partidos de los cuales fue titular en seis. Anotó cuatro goles, no recibió tarjetas amarillas, pero sí una cartulina roja.