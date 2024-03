La Selección Chilena se paró de igual a igual ante Francia, vigente subcampeón del mundo, pero de igual manera no pudo evitar la derrota y terminó cayendo por 2-3 en un electrizante y vibrante compromiso disputado en Marsella.

Pese a la caída, las sensaciones tanto de Ricardo Gareca como del medio en general son positivas: La Roja está de vuelta y se puede parar contra cualquier equipo con buen fútbol, inteligencia y piezas claves que ayuden al funcionamiento.

En esa línea se encuentra Nicolás Peric, quien en ESPN Chile señaló que los dos amistosos dejaron un saldo positivo: “Este equipo nos devuelve el alma al cuerpo porque como equipo, encontramos algo que no teníamos”, dijo.

Chile le hizo partido a Francia. | Foto: Photosport

Eligiendo a la figura en el global, Peric no se pierde y asegura que “Me gustó Marcelino a mí, me sorprendió. Me gustó porque está jugando en esa posición en su club y ver donde lo ponía Berizzo y ahora encontrarle una posición donde se siente cómodo con la cancha de frente…”, sumó.

En el cierre, complementa diciendo sobre el canterano de Universidad Católica que juega en la Championship que “Puede tener errores, pero resuelve gran parte de las situaciones de manera muy bien”, remató.

Ahora, los jugadores volverán a sus clubes y La Roja se volverá a juntar en el mes de junio para preparar la Copa América de Estados Unidos 2024, donde tendrán dos compromisos amistosos antes del debut ante Perú.

El grupo de Chile en Copa América

La Roja está en el grupo A de la competición y tendrá que hacerle frente a Perú, Argentina y Canadá, quienes clasificaron esta semana tras derrotar a Trinidad y Tobago para meterse en el torneo continental.