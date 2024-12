La selección chilena sub 20 venció 2-1 a Catar con tantos de Agustín Arce y Damián Pizarro, quién pese a no tener continuidad en su equipo (Udinese), demostró su vigencia al convertir.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que no sólo se alegra por el tanto del ex Colo Colo, si no que de una lo exige para la selección mayor.

“Me encanta, siempre he opinado que él debe estar en la selección hace rato, pero no sé cómo estará, pero el que es bueno, será siempre bueno y él está en una liga y en un equipo donde me imagino que los entrenamientos son más duros”, asegura el mundialista en España 1982.

Y en esa misma línea, Neira le manda un mensaje al Dt de la selección chilena, Ricardo Gareca: “Nunca es tarde para asesorarse bien, y ojalá lo llame a la adulta, hace falta”.

Para el ex volante, Chile “no tiene ninguno con las características de Damián Pizarro, imaginate jugando con un Cabral al lado”.

Miguel Ángel Neira pide a Damián Pizarro a la adulta.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Damián Pizarro?

“Hay que tener paciencia, dejar que ellos vayan consolidándose, primero sus equipos y después el paso siguiente es ver la posibilidad de que se le abran las puertas de la selección”, indicó.