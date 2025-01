Universidad Católica logró vencer a Everton por la Copa Chile. Sin embargo, el triunfo no dejó contento a todos: un ídolo de los precordilleranos quedó totalmente disconforme.

¿La razón? Cuestionó duramente el nivel exhibido por el equipo de Tiago Nunes. Para él, no se evidenciaron variantes en el juego y por ello avizora un complejo panorama para 2025.

Así lo advierte Miguel Ángel Neira. En conversación con BOLAVIP CHILE, expresó su inquietud sobre lo realizado por la UC ante el elenco de Viña del Mar. No confía en este equipo.

“La Católica es un desastre porque lo único que hace es tirar centro y mientras no tengan un número 10, va a dar la hora igual que el año pasado. O sea, no sacan nada con traer lo que traigan”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Absolutamente nada si no contratan un 10. Bis, pelotazo y córner. Lo único por donde buscan goles es eso, por los córneres. Un equipo que busca el gol por el córner no tiene sentido“.

Tras ello, fue consultado sobre la competencia con los clásicos rivales, para él, la UC está un escalón abajo. “No, no, no tiene nada que hacer al lado de Colo Colo ni de Universidad de Chile“, lanzó.

Finalmente, reiteró su postura: no basta con traer delanteros. Aprobó el nombre de Bruno Barticciotto, pero no es lo que quiere para el equipo. “Buen nombre, pero no es lo que falta. Mientras no contraten un 10 van a dar la hora“, cerró.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será contra San Luis de Quillota por la segunda fecha de la Copa Chile 2025. Se jugará el 1 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña.