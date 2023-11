Alexis Sánchez realizó críticas a la organización del fútbol chileno. Una de ellas fue que manifestó que el deseo del plantel de la Selección Chilena de ser locales en el Estadio Nacional. “Tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional. Usándolo fuimos a dos estadios”, expresó.

El histórico de la Universidad Católica y mundialista con la Roja en España 1982, Miguel Ángel Neira criticó a Maravilla. “No sabe ni lo que habla, son puras estupideces ¿Qué tiene que ver eso con el rendimiento que tengan ellos? Encuentro ridículo lo que dice, no le encuentro ni pies ni cabeza a eso Fueron a dos Mundiales, pero dejaron de ir a dos Mundiales también jugando en el Estadio Nacional”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Para el exfutbolista el desahogo del jugador no es correcto. De hecho, considera que hay una justificación a los resultados en el comentario. “Buscar excusas por el mal rendimiento, creo que no es bueno”.

Sánchez también comentó una situación acerca de los baños del Estadio Monumental. “Tú llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando… y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿Es una selección o un equipo de tercera (división)’? Y todo suma”.

Miguel Ángel Neira critica a Alexis Sánchez (Foto: Photosport)

Miguel Ángel Neira también tuvo palabras para aquello. “Encuentro una ridiculez gigante y no creo que sea tan así, no se me imagina. El estadio Monumental lo he conocido harto cuando trabajé por Nike, iba todos los días, nunca vi nada raro, la cancha está buenísima. Entrenan en un lugar como Juan Pinto Durán que la cancha es muy buena. Ojalá las canchas de Chile fueran como Pinto Durán. Entonces, es buscar cosas para crear problemas nada más”.

Para el mundialista con la Selección Chilena, el jugador del Inter de Milán erró con sus declaraciones. “Se equivocó, así como se equivocó el técnico en ponerlo de 10. Él no sabe jugar de 10, para jugar de 10 hay que tener otras cosas”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Ecuador?

La Roja visitará a Ecuador este martes a las 20:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro corresponde a la sexta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.