Uno de los jugadores más importantes dentro de la historia del fútbol chileno ha sido el hoy ex atacante, Marcelo Salas, quien hizo una gran carrera futbolística, la que lo sitúa hasta día de hoy en uno de los más grandes goleadores de nuestra selección.

En los últimos días, el ‘Matador’ tuvo una larga conversación con el programa ‘Fuera de Juego’ en el canal ‘Hey Social TV’ en Youtube, en la que narró lo que fueron sus últimos meses antes del retiro en el fútbol, en donde comentó el tremendo sacrificio que tuvo que hacer para seguir jugando.

“No lo estaba pasando bien, lo estaba pasando mal, porque tuve mi última operación de meniscos, me empezó a molestar la rodilla, entonces al año anterior, en el 2008, cuando le hago los goles a Uruguay y todo el tema, que jugué esos cuatro-cinco partidos primero, ya me infiltraba para jugar”, partió señalando Salas.

Uno de los memorables partidos en la parte final de la carrera de Salas fue en el doblete que marcó en la Selección Chilena ante Uruguay en la igualdad a dos tantos en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, en la confesó el gran esfuerzo que hizo para dicho partido.

Salas y su memorable actuación ante Uruguay | Foto: Archivo

“Calentamiento y me infiltraba, entretiempo y me infiltraba, ya estaba sufriendo, me molestaba, yo sentía que no entregaba lo que podía entregar, que podía pasar en algún momento piola como se dice o el mismo partido con Uruguay, donde hice dos goles, nadie sabía que yo estaba infiltrado, el tobillo lo tenía así (inflamado), vendado entero y estaba a media máquina”, explicó.

Finalmente, Salas habló lo que fue su última etapa en la Universidad de Chile, en la que tomó la dura decisión para su carrera de colgar los botines, ya que estaba sufriendo en demasía con lo que eran sus lesiones.

“Vuelvo a la U, terminó el año y lo mismo, iba a jugar por la U y me ponía una filtración antes de calentar, después en el entretiempo y después dije ‘no puedo seguir así’, quiero jugarme una pichanga cuando viejo, compartir con mis amigos, hacer deporte y pensé en ese sentido, no pude seguir”, finalizó.