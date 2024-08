Ricardo Gareca entregó esta tarde a sus 26 convocados para la doble fecha clasificatoria de septiembre. El técnico de La Roja sorprendió con la elección de Lawrence Vigoroux como tercer arquero, por sobre otros nombres que han destacado a nivel nacional.

Otra de las ausencias que ya era un secreto a voces fue la de Claudio Bravo. El histórico bicampeón, pese a haber sido el 1 de Chile en Copa América, sigue sin encontrar club, razón por la que el “Tigre” se inclinó por Gabriel Arias como su candidato fijo bajo los tres palos.

La presencia de Lawrence Vigoroux causó sorpresa en los medios locales. De hecho, el formador del propio Bravo, Julio Rodríguez, se mostró disconforme con la elección del “Tigre”.

“Estaba pensando más en Castellón o el chico de Católica, Thomas Guiller. Por los rendimientos que han tenido acá, eran una buena opción”, expresó Rodríguez en diálogo con BOLAVIP.

Julio Rodríguez postula a Thomas Guillier como el futuro portero de La Roja

Posteriormente, el exportero y formador de goleros de Colo Colo, expresó que Thomas Guillier podría ser el nuevo número 1 de la Selección Chilena.

“Él (Vigoroux) ha estado en otras nóminas, pero habría privilegiado a los arqueros del medio local. Como tercer arquero las posibilidades no son muchas. Castellón desde Huachipato en adelante ha jugado buenos torneos, y el chico de la UC es el gran futuro arquero de la Selección”.

Thomas Guiller es el arquero del futuro para La Roja según Julio Rodríguez (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Sobre su pupilo Bravo, agregó: “Le habrían hecho un daño a Claudio si lo llamaban. Está inactivo. Gareca tiene respeto por los jugadores grandes. Me imagino que habló con él y es entendible que no sea nominado, porque no está jugando”.

Sin embargo, cree que no es una sentencia a la carrera de Claudio Bravo con La Roja: “Si vuelve a jugar en algún club por su categoría podría volver a estar con Gareca en un futuro cercano”.