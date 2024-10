El recordado portero le envió un mensaje a Ricardo Gareca. No entiende cómo no citó a este jugador a la selección.

Nicolás Peric no comprende la ausencia de una figura de La Roja. El actual comentarista deportivo analizó el futuro de la selección de Ricardo Gareca y advirtió de una importante carencia.

Para él, falta liderazgo. El recordado portero le envió un potente mensaje al DT de Chile, luego de que este no contara con un campeón de América. ¿Quién? Mauricio Isla. No por su talento, sino por otro aspecto.

Y es que no logra comprender cómo el capitán del combinado en los últimos duelos no estará presente contra Brasil y Colombia. Así lo manifestó en los micrófonos de ESPN.

“A este equipo, es verdad, le falta alma. Le falta un jugador que te tironeé de las mechas, que vamos a alegarle al árbitro, no importa que no sea nada, que nos sienta y nos vea al lado”, comenzó indicando.

En dicha línea, ejemplificó con el siguiente caso: “Pasó en el partido con Argentina, que Rodrigo Echeverría se encaraba con el árbitro, porque ya veníamos de la Copa América”.

“Si elijo a un capitán, lo hago ir para mi rancho, le explico lo que quiero de él. ‘Necesito que dentro de la cancha me prenda al grupo’. Un tipo que dé más que fútbol, que dé un aspecto anímico. Sin decirlo, pero su voz es vivencia”, lanzó.

Para Nicolás Peric no se logra comprender la ausencia de Mauricio Isla en La Roja.

La carencia de La Roja

Ante dicha situación, alertó de la problemática que puede tener Ricardo Gareca por la ausencia del lateral de Colo Colo. Para él, no habrá un líder como él dentro del grupo de citados.

“Lo determinas como Mauricio Isla, pero a la siguiente lo sacas. Huérfana, una selección muda vas a tener en las prácticas. Porque, ¿quién agarra esa posta de decir que esto va para allá?”.

“A veces te gusta o no, tienes que tomar las riendas de asuntos que no te interesa. Te designaron como líder y tú eres el representante de la persona que te designó. Puede no gustarte el técnico, pero tu labor está designada”, cerró.