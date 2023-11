Nicolás Córdova coquetea con la posibilidad de quedarse en la selección chilena adulta: "Lo que decida la Federación ya no es asunto mío"

Se acabaron las Eliminatorias para Chile este 2023 y la cosecha de puntos es escasa, apenas cinco puntos en seis partidos jugados, por eso la derrota ante Ecuador duele, más cómo se dio el partido.

Luego del pobre empate ante Paraguay, Eduardo Berizzo renunció a la banca de la Roja, por eso rápidamente fue el técnico de la sub 20, Nicolás Córdova, es el que se tuvo que poner el buzo de emergencia.

Minutos después de verificada la nueva derrota de la selección chilena se enfrentó a los micrófonos asegurando que “Ecuador hizo la que tuvo y nosotros nos podíamos haber llevado algo más… Hoy los chicos compitieron en un nivel muy alto, pero los mejores jugadores de Ecuador están en un nivel mundial”.

Córdova fue consultado sobre su continuidad, donde dejó en claro que volverá a su puesto original, pero, dejó una puerta abierta.

“Yo soy funcionario de la Federación, trabajo para ellos, y mi objetivo acá es hacer un proyecto con las juveniles. Eso ya empezó y estamos muy contentos con eso. Creo que hay que darle continuidad a eso nomás”, indicó.

Agregando que “lo que decida la Federación ya no es asunto mío. En ningún momento de mi corta carrera me he candidateado a algún puesto… Esto fue algo circunstancial. Lo que decida la Federación, que sea lo mejor para el fútbol chileno”.

¿Por qué las Eliminatorias se suspenden por un año?

Por la realización de la Copa América 2024, la que se desarrollará en Estados Unidos.