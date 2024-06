Desde el arribo de Ricardo Gareca a la Selección Chilena, hay un futbolista que ha estado cada una de las nóminas y que ha sorprendido gratamente. ¿De quién se trata? Eduardo Vargas, el cual estuvo dos años fueras de las citaciones de La Roja.

El segundo goleador histórico de Chile le ha pagado al Tigre a punta de goles y buenas actuaciones, algo que le faltaba a nuestro país en la era de Eduardo Berizzo.

Uno que había ninguneado en su momento el regreso de Turboman al combinado criollo fue Patricio Yáñez. “Si vamos a regresar a históricos, llamemos a Chupete Suazo”, fue una de las polémicas frases en su momento del ex ariete de Colo Colo y Universidad de Chile.

Tras una nueva anotación del futbolista de Atlético Mineiro ante Paraguay, los hinchas nacionales volvieron a acordarse de Yáñez y nuevamente le sacaron en cara sus palabras al ex futbolista de La Roja.

Edu Vargas le sigue respondiendo al Tigre Gareca en La Roja | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

PATRICIO YÁÑEZ EXPLICA LOS POLÉMICOS DICHOS CONTRA EDUARDO VARGAS

Fue por esto que el ahora comentarista deportivo aprovechó su tribuna en el programa El Camarín del Pato en Radio Agricultura para contestarle a todos los aficionados que fueron a encararlo.

“Lo que pasa es que cuando tú llevas alabando un jugador como Vargas durante 10 años nadie te lo menciona, entonces los hue… No, no, no, los que escriben de repente con mala leche son mala onda. Llevai 10 años destacando la labor de un jugador y cuando anda mal yo opiné, ¿Qué hace acá? Y lo vuelvo a repetir, si tuviese que retroceder en el tiempo diría lo mismo. ¿Qué elementos tiene si en las últimas con el anterior técnico tampoco estuvo? Eso es todo”, partió diciendo.

“Estuvo muy activo ante Paraguay sin tocar la pelota e hizo un gol. Bien, yo no tengo problema y ojalá que responda y rinda. Yo lo único que dije es que el único que confió en él fue Ricardo Gareca y por eso es el número uno”, agregó.

“No entendía el argumento para llegar a la Selección, eso es todo, porque si Vargas no hubiese marcado y no hubiese jugado ninguno estaría hablando hue..”, complementó.

Por último, el ex atacante nacional indicó que no se arrepiente de sus palabras. “¿Somos amigos o no somos amigos, Edu? Y si Vargas de aquí en adelante lleva un año sin jugar voy a volver a repetir lo mismo. ¿Qué hace en La Roja?. Ese es el concepto”, cerró.