La Selección Chilena se alista para lo que será su importante desafío por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo que comanda Ricardo Gareca se verá las caras ante la Selección de Bolivia en el Estadio Nacional.

Pensando en lo que será este importante duelo, el periodista nacional Marco Sotomayor conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo fundamental que es sumar una victoria ante el conjunto ‘Altiplánico’ para seguir con el sueño latente de ir al próximo mundial.

“Bolivia ha sido el índice en las clasificatorias anteriores, cuando no le hemos ganado a Bolivia en Santiago, no hemos clasificado. A pesar de que Bolivia haya marcado cuatro goles, sigue siendo una fuerza que incluso de menor jerarquía que nosotros, si no le ganamos como local, no tenemos nada que hacer en el mundial”, partió indicando Sotomayor.

Dejando de lado lo que será ese partido, el comunicador sigue recriminándole al entrenador de la Selección Chilena la convocatoria de alguno de sus jugadores, en la que ya está comenzando a dudar en lo que puede ser el trabajo del ‘Tigre’ al mando de ‘La Roja’.

Arias se llena de criticas en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Me cuesta entender un poco la lógica de Ricardo Gareca, habla de no se si de terquedad o desconocimiento de algunos jugadores, a mí me extrañan los llamados de Jean Meneses o Claudio Baeza, me resulta inentendible y colocarlo en un partido en Buenos Aires cuando vas perdiendo, ¿Qué te puede resolver Baeza?, es inentendible”.

“Cuando tú te enfrentas a nóminas así, yo no sé si desconoce al jugador o lo hace por terquedad. Me sorprende el criterio de selección de Gareca, me sorprende de sobremanera”, replica.

Finalmente, Sotomayor le cayó con todo al portero Gabriel Arias, de quien siente que no tiene las cualidades para ser el arquero titular del equipo de todos por sobre Brayan Cortés, indicando de que el guardameta de Racing Club nunca ha estado a la altura de ‘La Roja’.

“Arias no tendría que haber sido titular en ninguna ronda clasificatoria, en ningún partido oficial, él prefiere a Arias por sobre Cortés porque me imagino que da por sentado de que si Arias ataja en la liga Argentina, él tiene jerarquía, pero hay que pensar que nunca ha rendido en nuestra selección, ese es el tema”, cerró.