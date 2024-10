NO DA PARA MÁS

La caída de Chile ante Colombia fue un mazazo duro. El combinado nacional cayó 4-0 en Barranquilla y Ricardo Gareca dejó su continuidad en incertidumbre, lo que fue aprobado por Marco Sotomayor.

Tras el compromiso, el periodista conversó con BOLAVIP CHILE y cuestionó al entrenador nacional. Para él, ya no hay mancomunión entre el jefe y sus dirigidos. El proceso está llegando su fin.

“No es que hayamos tocado fondo, sino que no le creen los jugadores. Hay un problema severo de Gareca y el grupo. De credibilidad, falta de liderazgo. Ya no sé si las instrucciones no llegan o las instrucciones que da son tan malas”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Son tan malas que los jugadores las ejecutan y, por ejemplo, el gol con la cagada de (Benjamín) Kuscevic, seguramente él dice que tiene que salir jugando siempre. Pero, ¿por qué?”

“Es que no es el Manchester City, no es el Barcelona y Guardiola, ¿sabes? Es un equipo con figuras interesantes, pero con algunos jugadores más limitados. Bueno, revienta, no salga ahí por dentro”, destacó.

La Roja cayó ante Colombia y Ricardo Gareca se convirtió en foco de múltiples críticas.

El problema de Ricardo Gareca

Y es que para él, este momento del Tigre Gareca en Chile era poco probable de anticipar. Todos confiaban en sus capacidades a la hora de tomar la banca de La Roja.

“Porque Gareca es un técnico y esto lo hemos hablado tantas veces, que viene con una clasificatoria) en el cuerpo, un mundial, un subcampeonato de América. ¿Qué le pasó a Gareca?”, cerró.

Cuándo juega La Roja

El siguiente duelo de Chile será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima. Válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.