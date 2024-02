Pollo Véliz se opone con fuerza a este regreso de la Generación Dorada en La Roja de Ricardo Gareca: "No sé si está para..."

Ricardo Gareca se encuentra hace semanas instalado en el país trabajando y pensando en lo que será su debut con la Selección Chilena, el cual está pactado para el mes de marzo con los amistosos ante Albania en Italia y Francia en Marsella.

Uno de los temas que ha estado en el tapete los últimos días es si va a llamar o no a históricos de la Generación Dorada como Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, entre otros.

Pollo Véliz no ve a Carepato en la alta exigencia. | Foto: Photosport

Sobre el jugador de Universidad de Chile quien esta temporada regresó en gloria y majestad, fue el histórico Leonardo ‘Pollo’ Véliz quien se encargó de cerrarle la puerta a un eventual regreso: “La diplomacia abunda en las palabras de Gareca, pero no sé si va a poder contar con un Marcelo Díaz en un partido de alta exigencia”, dijo.

Por otro lado, Véliz mencionó quién corre con mejor suerte, diciendo que “Con Claudio Bravo no tengo dudas de que sí porque en el arco la longevidad más extensa. De otros jugadores no sé si se podrá rescatar a otro de la Generación Dorada: Eduardo Vargas o Charles Aránguiz”, aseguró.

En el cierre, asegura que el Tigre, en un principio, tiene que abrirse a todas las posibilidades: “Por ahí puede ser, pero no sé. Gareca está recién llegado y tiene que abrirles la puerta a todos. Él verá en cancha quién rinde y quién no y tendrá los argumentos para ver con quién cuenta o no”, remató.

La Roja de Ricardo Gareca tiene fecha para el debut

La Selección Chilena dirigida por Ricardo Gareca debutará en un amistoso internacional el próximo 22 de marzo cuando se mida con Albania en Parma, Italia. 4 días después, Chile tendrá una exigente prueba enfrentando a Francia en el estadio del Olympique de Marsella.