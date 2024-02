Un histórico del fútbol chileno atraviesa un delicado estado de salud. Esto trata de Jorge Toro, quien como futbolista logró el tercer lugar en el Mundial de 1962 con la selección nacional.

El ex Colo Colo, Sampdoria, Unión Española y La Serena entre otros, tiene que alimentarse por sonda y no ha podido comer con normalidad según indica Radio ADN. A esto se suman otros problemas médicos que acomplejan al ex mediocampista de 85 años.

Según el medio citado, Toro se trasladó con su familia a la comuna de El Quisco. Incluso se detalla que recibió el sacramento de la unción de los enfermos. En tanto cuenta con el apoyo de la municipalidad para seguir con sus cuidados.

El delicado momento de salud ha sido comentado por sus ex compañeros que han enviado mensajes de apoyo para el histórico jugador. “Don Jorge Toro. Tuve la fortuna de ser su compañero en Unión Española el año 73. Lo mejor para Jorge, un caballero !!!!“, destacó Pancho de las Heras en la red social X.

El legado de Jorge Toro

El volante derecho destacó en Colo Colo donde ganó la Copa Chile y el campeonato nacional. Luego se transformó en el primer futbolista chileno en jugar en Sampdoria. Tras ello continuo con su carrera en Modena y Hellas Verona.

En su larga carrera además destaca haber sido parte del plantel que con la selección chilena consiguió el tercer lugar en el Mundial de 1962. Incluso fue capitán en el último partido ante Yugoslavia.