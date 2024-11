Arturo Vidal fue uno de los grandes artífices de la estrella 34 de Colo Colo. El “King” tuvo doble motivo para celebrar esta jornada ya que, además de ser campeón, volvió a ser llamado a la Selección Chilena.

Esta noche, en la Gala Crack de TNT Sports, el “King” alzó la voz y analizó tanto el título albo como su retorno a La Roja. Sobre la copa ganada, declaró: “Es única. Salí de Colo Colo, llegúe a los doce años con muchos sueños que se me fueron cumpliendo. Volver a los 37 años con una carrera tan larga y que el pueblo colocolino creyera en mí, al final se logró el objetivo y por eso la emoción”.

En esa línea, agregó: “Es el equipo que he representado toda mi vida estando afuera. Fue una copa difícil con muchos partidos, lesiones, muchas cosas en contra, eran muchas emociones encontradas. Trato de no hablar mucho porque sino me pongo a llorar”.

Finalmente sobre este título, el 26° de su carrera, dijo: “Ahora mis hijos que me vean jugar en Colo Colo donde nací creo que es una emoción muy grande que tengo en el corazón. Hoy me contaban lo que sintieron. Por eso quería volver y ser campeón”.

Arturo Vidal habla de su regreso a la Selección Chilena

Finalmente, el “King” fue consultado sobre un posible diálogo con Ricardo Gareca en su retorno a Juan Pinto Durán, donde esta mañana se mostró muy contento tras volver a vestir el buzo de La Roja.

Arturo Vidal retornó esta mañana a La Roja tras ser convocado por Ricardo Gareca

Evadiendo un tanto la respuesta, dijo: “Hablé con todos. Había muchas emociones. La gente que sigue trabajando aparte del profe son de 20, 30 años que siguen en la Selección, me conocen desde chico. Ahora a trabajar, seguir entrenando fuerte y a tratar de sacar los 6 puntos”.