La Selección Chilena trabaja a full en Juan Pinto Durán pensando en los duelos de Clasificatorias que tendrá el 16 y 21 de noviembre ante Paraguay en el Estadio Monumental y frente a Ecuador en la ciudad de Quito, respectivamente.

Una de las opciones que baraja el ex ayudante de Marcelo Bielsa es ubicar a Alexis Sánchez en rol de habilitador y sorprender con Damián Pizarro como referente de área, joven jugador de Colo Colo quien aparece por primera vez en La Roja adulta.

“Me gusta, no tenemos el día a día de Dávila, sabemos que hizo un golazo. Puede ser que Berizzo vea otras cosas”, afirmó el ex central de la Selección Chilena, Rafael Olarra en el programa F Show de ESPN Chile.

Olarra le pide a Damián ‘estar a la altura’. | Foto: Photosport

Olarra sincera posiciones y revela qué es lo que realmente quiere ver: “Lo que a mí me gustaría ver de este equipo, que se ve en el papel más ofensivo, me gustaría ver que defensivamente tomara una acción y lo he dicho, tiene que estar sobre la mitad de la cancha”.

“Ahí necesitamos la movilidad y Alexis Sánchez en esa posición me gusta, porque tiene ese pase filtrado, el cómo hacerlo. Damián Pizarro tiene que estar a altura de Alexis Sánchez, tiene que responderle con rebotar balones, que pueda picar a las orillas donde Alexis le gusta habilitar… es un equipo para jugar corto de mitad de cancha y hacia arriba con pasada de laterales”, complementó.

¿Pizarro o Brereton? Según reportes de prensa, ni uno ni lo otro; Eduardo Berizzo estaría pensando jugar con el chileno-británico cargado a la banda izquierda y dejar a Damián Pizarro como el gran referente de área.

Día y hora para La Roja

La Roja jugará este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental frente a Paraguay, rival que tiene la misma cantidad de puntos que el combinado nacional, pero con mejor diferencia de gol.

La Roja en la tabla

Chile se ubica en el octavo lugar de la tabla, superando a Perú y Bolivia e igualando en puntos con los dos rivales que precisamente tendrá en este mes de noviembre La Roja.