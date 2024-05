La Copa América de Estados Unidos 2024 está a la vuelta de la esquina y Ricardo Gareca ya trabaja en Juan Pinto Durán preparando lo que será el evento continental en donde Chile tratará de quedarse con el título como hace 8 años.

Una de las grandes incógnitas de cara al torneo será ver qué es lo que busca el DT de La Roja y los jugadores que llevará, teniendo como meta hacer una buena presentación, pero sin perder de vista el real objetivo: la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

En esa línea se mueve Ben Brereton, jugador que en el estreno de Ricardo Gareca no fue considerado, pero, tras varias bajas por lesión, fue convocado por el ‘Tigre’ y dejó muy buenas sensaciones.

Gareca volvió a hablar de Ben Brereton. | Foto: Photosport

El DT de La Roja advirtió a Brereton por su poco conocimiento del español y ahora le entregó un nuevo ultimátum pensando en la Copa América: “No es determinante que él no hable español para ser convocado, lo puedo convocar sin ningún tipo de problemas por más que él no hable español”, dijo en entrevista a TNT Sports.

“Él va entendiendo cada vez más. Yo lo veo como algo muy bueno, un gesto muy importante de él hablar español porque está en una selección con esa característica para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, complementó.

En el cierre, Gareca señala la importancia no solo para su desarrollo como futbolista de aprender español, sino que en la vida: “Me gustaría que él aprenda a hablar español y me parece que está en la edad. Cuanto más joven aprenda un idioma, mucho mejor”, remató.

Chile en la Copa América de Estados Unidos 2024

La Roja debuta en el Grupo A de la Copa América ante Perú, luego enfrentará a Argentina en el mismo estadio donde Lionel Messi se retiró de la albiceleste y cerrará su participación frente a Canadá.