Ricardo Gareca no se complica y explica con peras y manzanas por qué no citó a Claudio Bravo a La Roja

Ricardo Gareca se sentó frente a los micrófonos y entregó la nómina de la Selección Chilena para los dos duelos de Clasificatorias que tendrá el combinado nacional en septiembre ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago, respectivamente.

Una de las grandes sorpresas en la lista del ‘Tigre’ es la ausencia de Claudio Bravo, histórico capitán que se encuentra sin club y no fue considerado por el trasandino para los compromisos claves que tendrá La Roja en el mes patrio.

Como era de esperarse, el seleccionador fue consultado por la ausencia del ex arquero del Barcelona y Manchester City y no tuvo reparos en explicar con peras y manzanas por qué no lo convocó.

“Lo de Claudio, él estuvo acá. Tuvimos una charla y todavía no decide su futuro, así que yo creo que en cuanto a eso es desearle lo mejor, que pueda decidir lo que él quiera”, dijo en primera instancia el DT.

Sin decirlo explícitamente, alude a la falta de club de Bravo para no llamarlo: “Mientras él estuvo en un club siempre estuvimos la intención de ver en qué estado estaba, pero en esta situación el panorama cambia, así lo hablamos y dejarlo tranquilo que él resuelva sobre lo que quiera hacer”, complementó.

Lo cierto es que Claudio Bravo no dirá presente en la fecha de Clasificatorias de septiembre, pero Ricardo Gareca dejó la puerta abierta para, si está en competencia, poder volver a ser tenido en cuenta.

Lo que viene para La Roja

La Roja enfrentará a Argentina en Buenos Aires el 5 de septiembre a las 8 de la noche, mientras que 5 días más tarde deberá recibir a Bolivia en un sancionado Estadio Nacional a las 6 de la tarde hora local.