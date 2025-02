Marcelo Díaz tuvo su tan ansiado regreso a la Selección Chilena. El volante de Universidad de Chile fue una de las grandes novedades de La Roja en el partido amistoso ante Panamá, el que se disputó en el Estadio Nacional.

Y es que Carepato supo ser una pieza fundamental en la denominada Generación Dorada con la que pudo levantar dos Copas Américas, pero unos errores suyo en la final de la Copa Confederaciones contra Alemania y la fecha doble de Eliminatorias ante Paraguay y Bolivia en 2017 le terminaron costando caro.

El experimentado volante fue borrado de las citaciones hasta que el entrenador Ricardo Gareca volvió a confiar en él y para sorpresa de todos los nominó a dicho duelo amistoso.

Marcelo Díaz ingresó en el segundo tiempo ante Panamá | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Marcelo Díaz y su regreso a La Roja tras ser borrado de las nóminas

Luego de volver a los entrenamientos del Romántico Viajero, Díaz fue el encargado de hablar con la prensa y en el CDA fue consultado sobre su regreso al Equipo de Todos.

“Puedo decir que tenía una espina clavada porque esperé mucho tiempo ser nominado y eso ya se saldó”, arrancó diciendo.

“Se lo comenté a un compañero y es la pregunta que todos se tienen que hacer: no sé si perdí más yo o la selección, esa debería ser la pregunta del debate.

Yo en la selección fui muy feliz y me fue bastante bien mientas estuve ahí y los años que no estuve ahí fueron decisión técnica que uno tiene que aceptar y acatar”, agregó.

“Este llamado fue en un momento que no me lo esperaba pero lo agradezco muchísimo porque saldó esa cuenta que yo tenía por lo menos, pero que no tenían conmigo porque no me debían nada (…) Fue lindo volver”, remató Díaz.

¿Cuándo son los próximos compromisos de la Selección Chilena?

Los próximos duelos de Chile serán en el mes de marzo por las Eliminatorias, como visita ante Paraguay y como local contra Ecuador.