Damián Pizarro se ha transformado en uno de los jugadores más criticados de la Selección Chilena Sub 20 que se encuentra disputando el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, donde el formado en las inferiores de Colo Colo todavía no ha podido anotar.

La frustración del jugador del Udinese quedó demostrado en el último empate de Chile ante Uruguay, donde el delantero no aguantó más y terminó el partido en un desconsolado llanto tras haber fallado un par de ocasiones y aumentar su sequía.

Damián Pizarro es el blanco de las críticas en La Roja Sub 20. | Foto: Photosport

Desde La Cisterna llegó un espaldarazo gigante para el joven delantero nacional, toda vez que el jugador de Palestino, Pablo Parra, le entregó un espaldarazo: “El trabajo psicológico en el futbolista es lo más importante y Damián Pizarro es un extraordinario jugador”, dijo en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

“Es muy joven. Todas las críticas en Chile van a ser para él porque salió muy joven de Colo Colo y juega en Europa. ¿Qué van a pedir, que dé un poco más? Sí, tiene que dar un poco más, pero es joven aún y tiene que madurar”, complementó.

En el cierre, Parra le dedica más elogios a su ex compañero en Colo Colo y remata todo diciendo que “Tiene mucho por delante, lo quiero mucho y espero que le salgan las cosas muy bien. Es un gran chico con un potencial muy grande”, cerró.

¿Cuándo juega La Roja Sub 20?

La Roja saltará a la cancha en Venezuela mañana jueves 13 de febrero a las 7:30 de la tarde, día y hora en donde deberá enfrentar a la difícil selección de Colombia por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.