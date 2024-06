Pese a recibir criticas de los hinchas chilenos, el jugador de La Roja no para de recibir elogios tras su gran temporada con FC Midtjylland.

Darío Osorio tendrá la gran posibilidad de volver a ser titular con la camiseta de la Selección Chilena, pues el jugador del FC Midtjylland sería el elegido por Ricardo Gareca para ocupar la vacante que dejó Diego Valdés, quien sufrió un desgarro ante Perú.

Si bien el futbolista formado en la Universidad de Chile ha tenido que lidiar con las críticas tras su bajo rendimiento ante los incaicos, hay quienes siguen confiando en lo que pueda hacer de aquí en adelante.

RODRIGO MILLAR ELIGE LA POSICIÓN IDEAL DE DARÍO OSORIO

Uno de ellos fue Rodrigo “Chino” Millar, mundialista con la Roja en Sudáfrica 2010, que en el programa Marca Personal de La Metro FM sólo tuvo palabras de halago para el nacido en Hijuelas.

“Darío Osorio desde que se fue es otro jugador y me parece un chico que va a dar mucho que hablar. Creo que del Osorio que lo vimos en la U al que volvió desde que se fue a Dinamarca es otro jugador: se le ve más maduro y más fuerte físicamente”, remarcó el Payasito.

Osorio va en búsqueda de su revancha ante Argentina | FOTO: Matteo Ciambelli/Photosport

“A mí me gusta mucho cuando a Darío Osorio lo ponen como puntero derecho a pierna cambiada. Creo que tiene cosas muy interesantes, tiene velocidad y cuando va hacia adentro tiene para rematar con su pierna. Guardando las proporciones me hace similar a Di María en su apogeo, tiene características similares de él”, cerró el ex Colo Colo.

CUÁNDO JUEGA CHILE

El siguiente partido de La Roja será contra Argentina por la segunda fecha de la Copa América. Se disputará el martes 25 de junio, desde las 21:00 horas, en el MetLife Stadium.