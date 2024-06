Rodrigo Echeverría desclasifica el diálogo con Wilmar Roldán tras sufrir codazo en el Chile vs Canadá: "Me decía que no..."

Este sábado la Selección Chilena quedó eliminada de la Copa América 2024 al empatar sin goles con Canadá en el cierre del Grupo A. Tras la batalla que se vivió en Orlando, los dirigidos por Ricardo Gareca apuntaron al árbitro Wilmar Roldán.

El juez colombiano tuvo un cuestionado manejo de partido y afectó a La Roja en al menos dos oportunidades. Las más destacadas fueron la expulsión de Gabriel Suazo y el codazo en el área que recibió el volante Rodrigo Echeverría y que no fue cobrado, ni siquiera advertido por el VAR.

Apenas terminó el cotejo, el mediocampista de Huracán sacó la voz y desclasificó el diálogo que tuvo con Roldán, mientras le solicitaba la revisión de la jugada que pudo haber sido penal a favor de Chile.

“Todo el tiempo quisimos jugar, quisimos ganar este partido, pero pasó un poco por temas arbitrales. Otra vez el mismo personaje, entonces no podemos hacer mucho”, comenzó disparando.

“Para nosotros son faltitas y para los demás son faltas de expulsión. No está a la par esto y así no se puede. Nos vamos tristes porque queríamos lograr el objetivo que era la clasificaicón y no pudimos por ese tema”, agregó.

Wilmar Roldán expulsó a Gabriel Suazo por doble tarjeta amarilla a los 27 minutos del primer tiempo. (Foto: Leonardo Fernández/Getty Images)

El diálogo entre Rodrigo Echeverría y Wilmar Roldán

Luego, se adentró en el diálogo al momento del codazo: “Sí, es muy extraño. Se lo dije tres o cuatro veces que era codazo y me decía que no, que era un toque, un manotazo no más. O sea, para nosotros son faltitas y para los demás son expulsión”.

“No nos ponemos de acuerdo, eso se tiene que mejorar, porque al final te estás jugando una clasificación a cuartos. Nosotros nos entregamos por completo y errores por arbitrales terminamos quedando fuera que no es lo que queríamos”, cerró Echeverría.

Así fue el codazo que recibió Rodrigo Echeverría en el Chile vs Canadá.

¿Cómo terminó Chile en el Grupo A de la Copa América?

La Selección Chilena necesitaba ganar ante los norteamericanos y solo empató 0-0. Con este resultado el Equipo de Todos se despidió de la Copa América 2024 con dos puntos y sin convertir goles. El otro eliminado fue Perú. Mientras que los que avanzaron son Argentina y Canadá.