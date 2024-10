Otra vez Arturo Vidal. Sí. El “King” nuevamente se lanzó con todo, esta vez, otra vez contra el técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca. Dijo casi de todo, incluso, que Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Mauricio Isla, debiesen volver a las convocatorias.

Dicha afirmación fue algo que descolocó un tanto a los periodistas presentes esta tarde en la rueda de prensa de Colo Colo, lugar donde el volante lanzó sus declaraciones.

Y es que días atrás, el propio Vidal subió un polémico video en donde se veían claros dardos hacia los dos referentes azules mencionados. Eso sí, el “King” aclaró que, al menos con Charles, comparten una buena amistad y que, no se fijó en un inicio en las cosas que decía dicho registro.

Rodrigo Goldberg, durante la emisión de Al Aire Libre en Cooperativa, realizó un extenso análisis a las polémicas nuevas declaraciones de Arturo Vidal: “Es un tipo absolutamente elegible, lo demostró contra River. Ahora, los liderazgos se definen por varias características, y una de esas características, es que en los momentos difíciles, los líderes positivos tienden a unir, no a desunir, que es lo que está haciendo él”, partió diciendo.

Los descargos del “Polaco” contra Arturo Vidal

Si bien el “Polaco” reconoció la gran carrera de Arturo Vidal en todo momento, no dudó en lanzar: “Tiene un espíritu mesiánico, dice ‘no me gusta partir por mí’, pero siempre parte por él. ‘Y yo gané esto’, y ‘yo jugué en los mejores clubes del mundo’ y tiene toda la razón, pero con ellos en la Selección no fuimos al Mundial”, concluyó.

“Entonces, decir que ir a jugar con Brasil sin los grandes… tampoco no fue muy bien con ellos. Insisto, ese espíritu mesiánico, de que él está por sobre todo, es prácticamente un dios que cómo es posible que no esté, de verdad que es sicológicamente preocupante“, agregó tajantemente.

Ahora bien, también reconoció que sus chicanas pueden ser parte del folclore del fútbol, sin embargo: “Yo lo reconozco, es entretenido escucharlo, pero llega un minuto en que cansa porque en el fondo yo me pregunto y pienso en Echeverría… y deben escuchar y decir ‘chuta nosotros estamos pintados'”.

Arturo Vidal nuevamente está en el ojo de la polémica por sus declaraciones

“Nadie, nunca en la vida le va a quitar lo que fue su carrera, haber jugado en los mejores equipos del mundo, pero nuevamente insisto con un concepto que en Chile está demasiado arraigado; se cree que tus logros, tus triunfos, tu currículum, te dan la libertad de decir la sandez que a ti se te ocurra, pero no importa porque ‘gané esto'”, añadió.

Finalmente, se lanzó con todo: “Un tipo que chocó un Ferrari ebrio, pero le dijo “te vay a cagar al país,’ al Crabinero. ¿Como sociedad avalamos cualquier cosa con tal del triunfo? ¿Tiene derecho a decir cualquier cosa y pasarse por buena parte al DT de la Selección Chilena? yo personalmente creo que no”, sentenció.