Rodrigo Goldberg sabe de jugar por la Selección Chilena con 12 partidos Clase A y en 1997, el Polaco enfrentó a Venezuela en Santiago en la mítica goleada por 6-0 con la soberbia actuación de Iván Zamorano. Ahora, el exjugador de La Roja en su rol de comentarista sabe que este partido es fundamental para uno en particular: Matías Fernández.

El lateral de Independiente del Valle llegó a la Selección tras la ausencia de Juan Delgado y Nayel Mehssatou. Además, Berizzo no está tan convencido del exjugador de La Calera y el Polaco siente que ahora es la clave para el Mati de lograr convencer a su estratega.

Berizzo opta por Fernández sólo por qué tiene algo más de experiencia que Felipe Loyola, quien estuvo trabajando con los titulares en Maturín, pero se inclina por el de Independiente del Valle. Ahí, Goldberg es tajante sobre lo que debe hacer el futbolista.

“Matías ya no tiene 22 y es el minuto donde creo que él tiene una oportunidad de oro, extraordinaria. Es el partido donde él debe decir: ‘es el partido donde le voy a demostrar a este tal por cuál que me tiene que poner sí o sí’. Es el momento que diga: ‘así que no me llamabas y te voy a demostrar que estabas equivocado’“, explicó Goldberg en Cooperativa.

Matías Fernández tiene la oportunidad dorada en La Roja (Photosport)

Goldberg es directo también y sabe que Fernández tiene que salir a ganador como el lateral derecho de la Roja. Su buen juego lo puede dejar en la órbita hacia el futuro, aunque -para ello- debe realizar un partido perfecto.

“Él podría pensar que: ‘ahora me pones porque no hay nadie. Aquí te voy a callar la boca y no me sacas más’. Así debería plantearse este partido”, agregó el Polaco.

Plan de juego

Fernández para Berizzo no es la primera ni la segunda ni la tercera opción. El lateral de Independiente de Valle, en la emergencia, tiene que asumir esa función. En ese plano, Goldberg es claro al decir que “prefiero de lateral a un lateral. A nivel de Selección, siempre prefiero a un especialista ahí”.

El ex seleccionado chileno sabe que Berizzo, para jugársela por Fernández, debe tener todo leído, estudiado y diagramado para poder hacer un buen partido en Maturín ante los llaneros.

“Si pasa que los punteros de Venezuela se meten hacia el medio, cierras al lateral, metes a otro volante más y viene la improvisación del jugador. Muchas veces para que el lateral tenga más pasadas. Son decisiones y escenarios que deben estar definidos en el plan de juego. A esta altura, debería estar”, adelantó Goldberg.

¿Cuándo será el duelo entre La Roja y Venezuela por las Eliminatorias?

La Selección Chilena se verá las caras ante la Selección de Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que se disputará este martes 17 de octubre a partir de las 18:00 horas en Maturín.