El periodista fulminó al entrenador de la Selección Chilena. Para él, no se puede justificar la estadía del DT en su cargo.

No le perdonó nada

No le perdonó nada

Romai Ugarte no quiere saber nada de Ricardo Gareca. El periodista se lanzó duramente contra el entrenador de la Selección Chilena y advirtió: no va a dejar su cargo en La Roja de manera gratuita.

Por eso, habrá que esperar hasta que quede sin chances de conseguir un cupo para el Mundial de 2026. Así lo entiende el reconocido comentarista deportivo, que en conversación con BOLAVIP CHILE se lanzó contra el Tigre.

“Gareca perdió el honor, entonces no se le pidan gestos que no va a hacer nunca. Él no va a renunciar ni nada, lo dijo en las primeras conferencias de prensa: ‘voy a cumplir mi contrato hasta el último minuto'”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “No le interesa nada y aquí no hay presión, cero. No va al estadio porque se puede sentir insultado, se puede sentir agraviado. No pasa nada, todo es complaciente, que haga lo que quiera, todo está bien”.

¿La razón? Advierte que en la ANFP no harán nada por cambiar la situación. La crisis económica que azota a la institución marcará el camino del entrenador en su cargo.

“(Pablo) Milad se ríe, la demás directiva de la ANFP no existe. Entonces, vamos a tener que acarrear con este muerto en el hombro hasta la última fecha de la eliminación”, cuestionó.

Romai Ugarte liquidó a Ricardo Gareca por lo exhibido en la Selección Chilena.

La crisis de Ricardo Gareca

Finalmente, Romai Ugarte le restó importancia a los seleccionados nacionales en esta pesadilla. Y es que no entiende cómo se puede justificar la estadía de un entrenador con cambios tan tardíos como los que mostró ante Perú.

“Los jugadores hacen lo que pueden, los llaman y acuden y está perfecto, pero Gareca no tiene idea, hace un cambio al minuto 95”, expresó el periodista.

“Por favor, esto ya es impresentable y va el presidente de la ANFP y dice ‘sirve para nuestro objetivo’. Ay Dios mío, basta y sobra, basta, basta, basta”, concluyó.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente partido de la Selección Chilena será contra Venezuela. Se jugará el martes 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.