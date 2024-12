En Universidad de Chile entienden que el equipo se debe reforzar de cara a una exigente temporada 2025 que se les avecina a los azules, sobre todo con la Copa Libertadores en el horizonte.

Gustavo Álvarez y la dirigencia trabajan en la conformación buscando dar con los mejores nombres, donde algunos puestos parecen tener suma urgencia, aunque con un gran problema, al parecer: NO HAY MUCHO DINERO EN EL CLUB.

Romai Ugarte, histórico periodista deportivo chileno, conversó con BOLAVIP CHILE y de entrada señaló lo que requiere el cuadro universitario. “Un delantero y un mediocampista, pero tiene que llegar un nueve, sí o sí”, dijo el comunicador.

Romai: “Hay que comprar con plata”

Ahondando más en lo que se refiere al centroatacante, Ugarte añade que nombres pueden existir muchos, pero son jugadores que tienen calidad y por ende, hay que tener dinero para comprarlos.

“Me gustan muchos, pero parece que en la U no hay plata para comprarlos, pero con un millón cien mil dólares, no compras a nadie. A Contreras, Holgado, Rivero o Wanchope Ábila, a todos se compran con platita, pero no hay”, sostuvo.

Finalmente, agregó que los azules deben ir por un volante creativo y un lateral zurdo. “Un diez, un buen diez y un lateral izquierdo, porque se fue Morales y hay que reemplazarlo. Algo pasó con Castro por no ser considerado, porque jugó Sepúlveda ahí, a menos que se la juegue en pretemporada. Pero hay que salir al mercado con plata”, cerró Ugarte.