La Roja preolímpica dirigida por Nicolás Córdova tuvo un revitalizador triunfo ante Uruguay en el preolímpico de Venezuela, donde derrotaron a los dirigidos por Marcelo Bielsa con un solitario gol de Clemente Montes.

Unos de los puntos altos del combinado nacional en tierras llaneras fueron Vicente y Damián Pizarro, quienes se robaron la película. Además, Vicente Reyes, el portero nacional, tuvo un cometido de otro planeta y salvó en más de una ocasión a La Roja.

Fue precisamente el arquero quien se llevó las loas de Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quien en conversación con el diario El Mercurio le hizo un altar al jugador nacional: “Reyes, el arquero, se transformó en figura, impasable”, dijo.

Vicente Reyes fue la figura ante Uruguay. | Foto: Photosport

Véliz, además, celebra los cambios que hizo Nicolás Córdova, diciendo que “Los cambios de Montes y Tapia estuvieron muy acertados, ellos tienen lo que en ninguna parte se puede detener: velocidad. Y así salió el gol de la victoria. Le veo muy buenas posibilidades al equipo”, aportó.

¿Repetir el mismo esquema ante los trasandinos el próximo martes? Pollo Véliz habla con sinceridad: “No sé, no he visto a Argentina. Si le dio resultado de esta manera, se puede replicar. A estas alturas lo importante es sumar”, remató.

De momento, Chile marcha en el tercer puesto del Grupo B con 3 puntos en dos partidos. Argentina con 4 y Paraguay con 7 estarían, por ahora, logrando los dos cupos al cuadrangular final en el torneo que se desarrolla en Venezuela.

Esto le resta a La Roja en el preolímpico de Venezuela

La Roja jugará el martes 30 de enero ante Argentina por la cuarta jornada del Grupo B, mientras que cerrará su participación el próximo viernes 2 de febrero ante Paraguay en un duelo que bien podría marcar o la clasificación o la eliminación del certamen para los nacionales.