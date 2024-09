La Selección Chilena continua sus trabajos en Juan Pinto Durán pensando en lo que será el compromiso ante Bolivia de este martes, el cual poco a poco agarra tintes de una verdadera final para Ricardo Gareca y sus dirigidos.

Para dicho compromiso, el Tigre planea mover el tablero en el mediocampo de La Roja e incluir a Carlos Palacios, Erick Pulgar y Vicente Pizarro como titular según reportó el periodista Christopher Brandt de ESPN Chile en el día de ayer.

Piden a Arias en la banca. | Foto: Photosport

Un puesto que pareciera no estar en entredicho es el del portero, donde Gabriel Arias se mantendría firme y Patricio Toledo, ex figura de La Roja, no entiende: “Yo siempre he sido crítico de Arias, me gustaba cuando jugaba en Unión La Calera, en Racing es capitán y líder, pero en la Selección Chilena no le ha ido muy bien, siempre está nervioso”, dijo a Bolavip Chile.

Para ser justo, Toledo sí admite que ante Argentina no hizo un mal partido, pero se comió el tercer gol a su gusto: “En el último partido si bien jugó un gran partido, yo le echo un poco la culpa en el tercer gol donde reaccionó muy tarde, pero lo demás tuvo buenas atajadas”.

En el cierre, incluso, cree que Brayan Cortés podría ser beneficioso para el juego de la Selección Chilena ante los altiplánicos: “A mí me sigue penando el tema de Brayan Cortés y sobre todo en este partido donde Bolivia se va a meter atrás, se va a necesitar un arquero de buen pie para apurar las líneas”, remató.

La Roja en la tabla

Chile marcha en el noveno lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, superando sólo a Perú que es el colista absoluto con 3 unidades.