Sebastián Esnaola piensa que Eduardo Berizzo debe llamar a Damián Pizarro a la Selección Chilena, pero avisa: "Para titular no está"

Damián Pizarro actualmente está concentrado en la Roja Sub 23 que compite en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sebastián Esnaola analiza el presente del centrodelantero de cara en una posible nominación en la Selección Chilena Adulta que compite en las Eliminatorias.

“Soy un convencido de que le falta y que le falta bastante, que va a tener que trabajar mucho. El tema de la definición sigue siendo una deuda que tiene incluso en Colo Colo, más allá de que ha hecho algunos goles importantes y que uno pensaba que eso podría implicar que le se le abriera el arco, no sé si eso ha sido necesariamente así”, dice en el programa ESPN Equipo F Chile.

El periodista aprueba una nómina del futbolista. “Pensando en la pobreza que tenemos en ofensiva en este minuto, sí creo que es un jugador que puede entrar al flujo de la nómina adulta. Para que juegue o a lo mejor lo considere Berizzo en alguna instancia, en algún cambio, en algún momento”.

Sin embargo, por ahora piensa que no está en condiciones de ser del arranque. “Para titular no está y le falta mucho. Pero ese roce de estar entrenando con Alexis, cuando vuelva Vidal, con esos jugadores, creo que le va a ayudar. Como necesitamos tener especialistas en esa posición pensando en el segundo semestre del próximo año, creo que se puede dar la idea de que entre el flujo”.

Aprueba la nominación de Damián Pizarro, pero como actor secundario

Sebastián Esnaola está de acuerdo en un llamado para Damián Pizarro de cara a la fecha doble ante Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

El comunicador analiza que el jugador debe estar, pero lo menciona en un rol secundario en noviembre, incluso sin equiparse para jugar. “Nominado, pero no necesariamente de esos que se visten. Que es divertido eso cuando dicen no se visten… pero que no esté en la nómina final del equipo (en la banca), pero creo que debiera entrar al flujo”.

Damián Pizarro está disputando los Juegos Panamericanos con la Selección Chilena (Foto de Martin Thomas/Santiago 2023 via Photosport)

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias?

La Roja Adulta competirá ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 en el estadio Monumental por la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Después visitará a Ecuador el martes 21 de noviembre a las 20:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la sexta jornada.