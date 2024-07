El grupo de la Generación Dorada en su debido momento contó con bastante unión entre los jugadores de la Selección Chilena. Como es de situación común, se crearon lazos importantes entre los deportistas, donde incluso los llevó a tener un chat en WhatsApp para seguir estando reunidos, de forma virtual.

Mauricio Pinilla, exfutbolista de la Selección Chilena, también conformó parte de aquel grupo selectivo de jugadores. Sin embargo, con el pasar de los años, este se fue diluyendo y, hoy en día, se encuentra totalmente muerto e inactivo, según las propias palabras del ahora comentarista deportivo.

“Si, está muerto, no hay diálogo. Fue activo en su tiempo se comentaban todos los detalles y los pormenores. Nos agarramos para el leseo, se tiraban buenas tallas ahí, pero después con el tiempo hubo problemas”, fueron las primeras palabras que entregó Mauricio Pinilla al respecto del grupo de la Selección Chilena.

Mauricio Pinilla en la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Distanciamiento por el conflicto de Claudio Bravo y Arturo Vidal

Incluso, dentro de los detalles que contempló el exatacante de la Roja, fue que una vez ocurrieron los conflictos entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, fue aumentando el distanciamiento. Otro de los puntos que consideró también en la falta de comunicación con el tiempo, se fue dando con la no clasificación al Mundial de Rusia en el 2018.

“De ahí no se reactivó nunca. De ahí falleció, se muteó y después hubo abandono del grupo, se disolvió, se diluyó… Se pudrió todo, se armaron subgrupos. Yo creo que en más de algún grupo no estoy, no estuve y no estaré tampoco”, continuó revelando Pinilla en medio del programa de Deportes en Agricultura.

