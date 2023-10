Formador de Damián Pizarro en La Roja revela inéditos detalles del delantero: “Su fuerte no es marcar goles, no es Esteban Paredes”

Damián Pizarro es sindicado como el nuevo hombre gol de Colo Colo y la Selección Chilena. Con apenas 18 años, el mundo del fútbol chileno tiene la esperanza en que el delantero es el nuevo goleador. Sin embargo, uno de sus formadores en La Roja indica todo lo contrario con inéditos detalles.

El ex técnico de la Sub 15 y la Sub 17, Hernán Caputto, en exclusiva con Bolavip Chile revela inéditos detalles sobre el juego de Pizarro, quien recibe todas las críticas actuales por no anotar en el Cacique y tampoco en ayudar con tantos en La Sub 23 que busca el oro en Santiago 2023.

“Te cuento que es muy importante saberlo: yo lo tuve en la Selección y él no es goleador de raza. Si te pones a ver en los equipos que ha estado en la juvenil, él no es un goleador de raza, es un gran pivoteador, es un jugador de equipo“, develó Caputto.

Es más, el actual DT de Ñublense ensalsa y sale en defensa de su ex pupilo. “Es un delantero que presiona muy bien, que se desmarca muy bien, que arrastra marcas y que le deja espacio a sus compañeros y que muchas veces ha convertido goles. Su fuerte no es marcar goles, no es Esteban Paredes, hay que saber diferenciar eso“, subrayó Caputto.

Hernán Caputto -al centro- revela detalles inéditos de Damián Pizarro (Photosport)

¡No es Alexis!

Hernán Caputto no tiene problemas en hablar de su ex pupilo, Damián Pizarro. Lo hace con visión de futuro y también con ese dejo protector, que está cansado de que siempre le hagan críticas al delantero, quien no es un goleador de raza, si no que un jugador de equipo y que ayuda a que el resto se luzca.

“Cuando lo vemos grande, buen físico, que rinde, nos olvidamos de la edad que él tiene y recién cumplió los 18 años. Entonces, a veces queremos posicionarnos en un lugar más alto del debido, no por qué tenga la capacidad de poder absorber todo lo que puede ser bueno o malo de jugar en una selección adulta, si no por qué está viviendo aún un proceso“, expresó Caputto.

Con una de esas frases para el bronce y los aplausos, el ex DT de la Sub 20 de Chile fue claro: ¿Por qué debería Damián llevarse la responsabilidad más que Alexis Sánchez? No tiene por qué hacerlo“.

Tranquilidad ante todo

Caputto apuesta todas sus fichas por Pizarro, sabe que va a rendir, que es presente y futuro en el fútbol chileno, pero como formador por excelencia de jugadores, el ex DT de la U quiere que se lleve todo en calma.

“Damián tiene otras atribuciones que son muy buenas. Si le vamos a endosar una gran responsabilidad y pedir rápidamente goles, lo podemos confundir y podemos perder sus grandes atribuciones, que son sobre todo la potencia, la fuerza, y todo lo que arrastra en marca para liberar espacio de otros delanteros”, terminó el actual DT de los Diablos Rojos.