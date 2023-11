La FIFA tuvo su premiación anual de The Best, en donde eligen a los mejores jugadores de la temporada y, cómo no, Lionel Messi se robó todas las miradas tras ganas un nuevo balón de oro amparado en su descollante actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Otro argentino quien para sorpresa de muchos se llevó la gloria fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la Selección Argentina que, sin tantas luces, pero bajo el alero de una tapada que terminó valiendo un Mundial, se llevó el premio al mejor arquero de la temporada.

Esta decisión del ente rector del fútbol mundial no cayó para nada bien en Sebastián Esnaola, periodista nacional quien en ESPN Chile sencillamente fustigó a la FIFA por la elección del ‘Dibu’ como el mejor de la temporada.

Dibu, The Best. | Foto: Getty Images

“Estos premios tienen mucho de marketing y dejando al señor Messi que genera tanta pasión en este panel, la nominación de Emiliano Martínez como mejor arquero del mundo es impresentable”, abrió los fuegos.

Esnaola no tiene ninguna duda sobre quién tenía que llevarse el premio que se llevó para la casa el portero trasandino: “No es la forma, es el rendimiento. Yo creo que hasta antes de la lesión era Courtois y si lo llevamos al mejor también fue él”.

En el cierre, y reduciendo la elección netamente al Mundial de Qatar 2022, Esnaola tenía otro candidato y deja a Martínez en un segundo plano total: “En el mundial el mejor fue Bounou (Yassine, Marruecos)”, remató.

Así ganó el Dibu

Emiliano Martínez se terminó llevando el premio con 26 puntos, seis más que Thibaut Courtois y 12 más que Yassine Bounou. Otros porteros como Alisson Becker o Ederson también entraron en la lista final.

Otros ganadores de la noche

Lionel Scaloni ganó como mejor entrenador y en la categoría de mujeres, la española Alexia Putellas fue elegida como la mejor jugadora de la temporada.