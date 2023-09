La áspera crítica de Sebastián Esnaola a uno de los talentos de la cantera de Colo Colo: "No ha dado el tono..."

Colo Colo nuevamente pagó caro sus imprecisiones en los últimos metros de la cancha y en el día de ayer sumó un amargo empate frente a Deportes Copiapó que no le sirve para nada en su lucha por quedarse con el Campeonato Nacional 2023.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros nuevamente no se vio fino en delantera, donde Leandro Benegas no concretó la única clara que tuvo y Damián Pizarro tampoco pudo hacerlo cuando ingresó en la segunda fracción.

Fue este sector del campo de juego el que se llevó las críticas de Sebastián Esnaola, destacado periodista nacional de ESPN quien apuntó a la falta de jerarquía como concepto clave para explicar cómo a los albos se le está escapando entre los dedos el bicampeonato.

Para Esnaola, Pizarro no ha dado la talla en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo que preocupa de esto en la recta final del campeonato va de la mano de la falta de jerarquía que tienen los futbolistas, en algunos casos por su juventud e inexperiencia como Damián Pizarro, que todos sabemos que tiene grandes condiciones, pero no ha dado el tono como el 9 goleador que necesita Colo Colo”, dijo.

Esnaola no se olvida de Benegas: “Llamativo también lo de Benegas, quien venía como reemplazante de Lucero y que Quinteros lo buscó, pero no lo ha convencido ni con su ímpetu y las ganas. Ni hablemos del paraguayo que no sabemos ni dónde está en este minuto”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ahora, el Cacique tendrá varios días de preparación antes de enfrentar a Cobresal el próximo sábado 23 de septiembre en un duelo que asoma como la última chance al título.