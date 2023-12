Nicolás Córdova trabaja en la Selección Chilena Sub 23 que competirá en el Preolímpico de Venezuela, torneo que se desarrollará entre el 20 de enero y el 11 de febrero. El entrenador no contará con el mediocampista, Luis Rojas, quien actualmente se desempeña en el Crotone de la Serie C de Italia.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Luis Rojas Zamora ha sido desconvocado de la Selección Chilena Sub 23 que se preparara para el Torneo Conmebol Preolímpico Venezuela 2024″,informaron desde La Roja.

De acuerdo a lo que reportó La Tercera, esta decisión no se debe a una lesión o un problema familiar. “El jugador fue borrado por Nicolás Córdova por no presentarse este fin de semana a entrenar en Juan Pinto Durán”, informó el matutino.

El entrenador de La Roja venía trabajando con cada jugador su situación personal. Córdova y Rojas acordaron trabajos extras. En ese sentido, el sábado 24 y domingo 25 de diciembre estaba pactado que el futbolista entrenara con el preparador físico, Ricardo Marariaga.

No obstante, el jugador no se presentó a los entrenamientos el sábado. “No contestó en toda la mañana. Recién en la tarde dijo que estaba enfermo”, señalaron a La Tercera desde Juan Pinto Durán.

En su respuesta el formado en la Universidad de Chile mencionó quepresentaba problemas estomacales. Su padre, Luis Rojas, entregó su versión de lo sucedido. “Es efectivo que Luis se sintió mal y no avisó. Él pidió un trabajo extra y no cumplió con la gente de la Selección. Yo siempre le he dicho que tiene que ser responsable, no faltarle el respeto a nadie. Se habían programado entrenamientos y no fue. Eso no no corresponde. La falta de Luis fue no avisar, eso es efectivo. Pero también es cierto que estaba con vómitos y diarrea”, declaró a El Deportivo.

Nicolás Córdova lo borró rápidamente

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova se molestó por la falta de compromiso del jugador y lo sacó del listado para el Preolímpico rápidamente. Además, pidió que se informara al Crotone de la situación.