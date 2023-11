Eduardo Berizzo dejó de ser el técnico de la Selección Chilena, luego del empate sin goles ante Paraguay. En un escueto relato, el Toto se despidió de todos a micrófono abierto en el Estadio Monumental.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo, porque los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo”, disparó Berizzo.

El argentino no le encontró la vuelta al equipo en ningún momento y, finalmente, dice adiós a la Selección Chilena. Actualmente, La Roja se queda con 5 puntos en la octava posición.

Lo peor es el gran problema para Chile que tiene que enfrentar al martes 21 de noviembre a Ecuador y dejó sin técnico a La Roja para ese partido crucial con el objetivo de clasificar.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, que han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso”, terminó.

Eduardo Berizzo no va más en La Roja (Getty)

La trastienda del adiós

Berizzo venía enfocado en lo que tenía que hacer con la Selección Chilena. El técnico sabía que ante Paraguay debía ganar, ya que su puesto estaba en juego. Pablo Milad siempre le prestó apoyo irrestricto y sus futbolistas también.

Según los datos que supo Bolavip in situ en el Monumental, por cerca de 65 minutos ningún personero de la ANFP ni de la Federación de Fútbol de Chile salieron a dar la cara.

Incluso, la delegación de Paraguay circuló completa por la zona mixta, sacaron sus pertenencias y recién ahí, Berizzo salió a dar la escueta declaración donde dejó su puesto en La Roja.

Posteriormente ni Milad ni ningún dirigente alzó la voz sobre la partida de Berizzo. Sólo Gary Medel y Alexis Sánchez se detuvieron a dar declaraciones.

Fue ahí donde Gary Medel como capitán reveló a Bolavip que “tratamos, pero no era tan agradable para él. Fue triste por lo que estaba viviendo y fue complicado”.